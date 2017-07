Çempionlar Liqası: “Qarabağ” mübarizəyə başlayır

“Qarabağ” bu gün yeni avrokubok mövsümünə start verəcək. Azərbaycan çempionu ardıcıl 4-cü dəfə qatıldığı Çempionlar Liqasında ilk görüşünə çıxacaq.

Qitənin ən nüfuzlu turnirinə II təsnifat mərhələsindən başlayacaq Ağdam təmsilçisi “Samtredia” ilə üz-üzə gələcək. Gürcüstan çempionu ilə ilk qarşılaşma Bakıda baş tutacaq.

Təmsilçimiz evdə keçirəcəyi ilk oyunda gələn həftə baş tutacaq cavab qarşılaşması üçün sərfəli nəticə əldə etməyə iddialıdı. Ardıcıl 3 dəfə Avropa Liqasının qrupunda çıxış etmiş “Qarabağ” bu dəfə hədəfini daha da böyüdüb. Komanda nüfuzlu Çempionlar Liqasında eyni uğuru təkrarlamaq niyyətindədi. Bu yolda ilk səddi adlamaq üçün “Samtredia” mübarizədən kənarlaşdırılmalıdır.

Son üç mövsümdə Çempionlar Liqasında ilk rəqiblərini adlayan ağdamlıların bu dəfə necə çıxış edəcəyi maraqla gözlənilir. “Valletta”, “Rudar” və “Düdelanj”la görüşlərdə mərhələni məğlubiyyətsiz keçən çempionumuzun qonşu ölkə təmsilçisinə qarşı da bu qədər uğurlu çıxış edib-etməyəcəyinə bu gün aydınlıq gələcək.

Qarşılaşma “Qarabağ”ın avrokuboklardakı ev oyunlarını keçirdiyi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Matç saat 21:00-da başlayacaq.

Çempionlar Liqası

II təsnifat mərhələsi, ilk oyun

11 iyul

21:00. “Qarabağ” (Azərbaycan) – “Samtredia” (Gürcüstan)

Baş hakim: Mete Kalkavan (Türkiyə)

Bakı. Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu (apa)

