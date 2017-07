"İçerde" bitdi, Bensu Çağatayı sildi

"İçerde" serialında sevgililəri canlandıran Çağatay Ulusoy və Bensu Soralın dostluğu bitib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, serialın finalından sonra sevgilisi Hakan Başla Los-Ancelesə tətilə gedən Bensu Çağatayı İnstaqramdakı izləmədən çıxarıb.

Çağatay bunun qarşılığında aktrisanı silib.

Qeyd edək ki, iddialara görə ikilinin serial çəkilişləri zamanı münasibətləri qaydasında olmadığı üçün ssenaristlər "Melek"i öldürərək B.Soralı layihədən daha erkən uzaqlaşdırmışdılar.

Milli.Az

