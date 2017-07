Qətər rəsmi açıqlama verdi: Təzminat ödəniləcək!

Rəsmi Doha Qətərə yönəlik embarqonun zərər verdiyi şirkətlərin maddi ziyanını qarşılayacağını açıqlayıb.

Publika.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, iqtisadi təcriddən ən çox əziyyət çəkən “Qətər Airveys” şirkətidir.

İnşaat sektoru isə 2 milyard dollarlıq müqavilələr yerinə yetirilmədiyi üçün ziyana uğrayıb. Qətərə embarqo tətbiq edən ölkələrdə təhsil alan tələbələr də zərər görənlər içərisindədir.

Bütün çətinliklərə baxmayaraq, Qətər iqtisadiyyatı ilə tətbiq edilən bütün sanksiyalara meydana oxuyur. 340 milyard dollarlıq ehtiyat büdcəsi olan ölkə boykotdan zərər görən hər kəsin ziyanını qarşılayacaq.

Məsələ ilə bağlı Qətər prokrorunun rəhbərlik etdiyi komissiya yaradılıb. Komissiyada xarici işlər və ədliyyə nazirliklərinin üzvləri də iştirak edir.

Qətərin ədliyyə naziri Muhənnədi bildirib ki, komissiya bütün mərhələləri izləyəcək və dəymiş ziyanın dərəcəsindən asılı olmayaraq, zərərçəkmişlər üçün ədalət təmin edəiləcək.

Zümrüd

