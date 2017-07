Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 11-də Özbəkistan Nazirlər Kabineti yanında Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Artukbek Yusupovu və Özbəkistan Müsəlmanları İdarəsinin sədri, müfti Usmobxon Alimovu qəbul edib.

