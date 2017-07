Yasamalda yaşayış binasında yanğın baş verib.

Milli.Az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, Yasamal rayonunda beşmərtəbəli yataqxana binasının şaxtasında 2-ci mərtəbədən 5-ci mərtəbəyə qədər keçən kabel 25 p.m yanıb.



Yanğın zamanı 20 nəfər bina sakini təxliyə olunub. Mənzillər yanğından mühafizə olunub. Yanğın saat 10:07-də yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

