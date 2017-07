Paytaxtda yataqxana binasında yanğın olub.

Metbuat.az Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən məlumat verir ki, Bakı şəhəri, Yasamal rayonunda beşmərtəbəli yataqxana binasının şaxtasında 2-ci mərtəbədən 5-ci mərtəbəyə qədər keçən kabel 25 p.m yanıb.

Yanğın zamanı 20 nəfər bina sakini təxliyə olunub.

Mənzillər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

