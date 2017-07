Moskvada ofisdə kişi qadını güllələyib, sonra isə intihar edib

Bakı. 11 iyul. REPORT.AZ/ Moskvanın Altufyevsk şosesində yerləşən ofisdə qətl hadisəsi törədilib. Binaya daxil olan kişi qadını güllələyib, sonra isə intihar edib.

"Report"un RİA "Novosti"yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Rusiya paytaxtının hüquq-mühafizə orqanları xəbər verib.

"İlkin məlumata görə, kişi Altufyevsk şosesində yerləşən ofisə daxil olub və orada olan qadını güllələyib. Sonra isə özü intihar edib", — agentliyə bildiriblər.

Rusiya DİN-in paytaxt üzrə Baş İdarəsinin mətbuat xidmətində Altufyevsk şosesində yerləşən binada iki cəsədin aşkar edilməsi faktı təsdiq edilsə də, hadisənin təfərrüatları məlum deyil.



