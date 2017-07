Türkay Şoray gizlicə əməliyyat oldu - QORXUNC SİNDROM

Türkiyənin məşhur aktrisası Türkan Şoray gizlicə əməliyyat olunub.

Lent.az-ın xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, məşhur aktrisa da müğənni Sezen Aksu kimi “Cushing Sendromu"na yoluxub. Və bu səbəbindən də yaxınlarından gizlin bıçaq altına yatıb.

Türkay Şoray jurnalistlərə açıqlamasında uzun müddətdir bu xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini bildirib.

Qeyd edək ki, “Cushing Sendromu" bədəndə hormon pozğunluğuna gətirib çıxarır. Bu xəstəliyə tutulanlar kilo alır, piylənməyə başlayır və yeriməkdə çətinlik çəkirlər. Hətta Azərbaycanda da bu qorxunc sindromdan əziyyət çəkənlərin olduğu bildirilir.

