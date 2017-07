Millət vəkili Zəhranın yeni FOTOlarını yaydı

4 iyul tarixində Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşi nəticəsində Fizuli rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində həlak olmuş Zəhra Quliyevanın yeni şəkilləri yayılıb.

Milli.Az baku.ws-yə istinadən xəbər verir ki , Zəhranın yeni şəkillərini millət vəkili Aydın Mirzəzadə paylaşıb.



Xatırladaq ki, iyulun 4-də saat 20:40 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonun Alxanlı kəndi 82 və 120 millimetrlik minaatanlardan və dəzgahlı qumbaraatanlardan atəşə tutulub.



Ermənistan tərəfinin bu təxribatı nəticəsində kənd sakinləri 1967-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sahibə İdris qızı və 2015-ci il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur qızı həlak olublar.

Milli.Az

