“Xeyir, elə bir şey yoxdur”.

Bu sözləri Xəzər TV-nin programlar departamentinin rəhbəri Kənan Bayramov “Nəsib olsa” verilişinin bağlanması və aparıcı Nəsib Nurun efirlə vidalaşacağı haqda çıxan xəbərlərlə bağlı Metbuat.az-a danışarkən deyib:

“Xeyir, Nəsibin verilişi bağlanmayıb. Yay fəslində olduğumuz üçün bir çox verilişlər kimi “Nəsib olsa”da istirahətə gedib. Yeni mövsümdən yenidən efirdə olacaq”.



Dilarə Zamanova

