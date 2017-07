Serbiyalı modelyer İvana Sertin keçmiş əri, iş adamı Yurdal Sert sevgilisi tərəfindən tərk edilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, belarusiyalı model Tatyana Tereşçuk iş adamını yarı yolda qoyub. Yurdal Sertin haqqında "Mənim üçün sonuncu daynacaqdır, onunla evlənəcəyəm" dediyi Tatyana ölkəsinə yola düşüb.

İş adamı onu yola gətirmək üçün Belarusiyaya qədər getsə də, cəhdləri heç bir nəticə verməyib.

Milli.Az

