Beynəlxalq təşkilatlar qətllərə "STOP" deyəcək? - Erməni vəhşiliyi...

Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iyulun 4-də saat 20 radələrində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin mülki əhalisinin və mülki obyektlərinin ərazilərini mina və qumbaraatanlardan atəşə tutması nəticəsində Alxanlı kənd sakinləri - 1966-cı il təvəllüdlü Allahverdiyeva Sahibə İdris qızı və onun nəvəsi 2016-cı il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur qızı həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində digər mülki şəxs 1965-ci il təvəllüdlü Quliyeva Səlminaz İltifat qızı isə ağır bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

Siyasətçilər arasında keçirdiyimiz "Beynəlxalq ictimaiyyətin baş verən hadisəyə mövqeyi obyektiv hesab oluna bilərmi?" adlı sorğunu təqdim edirik:

Millət vəkili Fazil Mustafa

“Dəyişən bir şey olmadı. Amma ictimai rəylə Azərbaycanın problemi yenidən aktuallaşdı. Uşaq ölümü, mülki əhalinin qətli ilə bağlı ən azı Ermənistan tərəfinin atdığı addımlar barədə bilgilər əldə olundu. Amma böyük siyasətin dəyişməsində hələ ki, təsiredici nəticə görünmədi. Biz buna baxmayaraq, işimizi davam etdirməliyik. Çünki bizim təbliğatda önə keçməyimiz vacibdir. Ermənilərin törətdiyi cinayətləri önə çəkməyimiz vacibdir. Faktiki materialları dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Təbii ki, bu siyasətdə ciddi dəyişiklik yaratmayacaq, amma ictimai rəydə ən azı ermənilər əleyhinə fikrin formalaşmasına təsir göstərəcək”.



Millət vəkili Aydın Mirzəzadə

“Çox təəssüf ki, beynəlxalq mətbuat Dağlıq Qarabağ məsələsini düzgün işıqlandırmır. Bu bir tərəfdən beynəlxalq mətbuatın xaricdəki erməni diaspora təşkilatlarının təsiri altına düşməsindən, digər tərəfdən isə Qafqaz məsələlərinə maraq göstərməməsi ilə bağlıdır. Dağlıq Qarabağ məsələsi xarici mətbuatda işıqlansa da, işıqlanmasa da, bu problem həllini tapa bilmir. Azərbaycan problemin uzun müddət qalmasının əleyhinədir. Azərbaycan problemi ya diplomatiya, ya da hərb yolu ilə həll edəcək. Gələcək bunu göstərəcək. Ermənistan dərk etməlidir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi Azərbaycan üçün taleyüklü məsələdir. Problemin Ermənistanın torpaq iddialarına uyğun şəkildə həll olunmasına imkan verilməyəcək”.



Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev

“24-25 ildir ki, öyrənmişik yalançı, ikiüzlü bəyanatlara. Bu nəyi dəyişir? Əksinə, bizi arxayın edir, millətin başının altına yastıq qoyurlar ki, biz milləti dəstəkləyirik. Ən böyük qurum olan BMT-nin 4 qətnaməsi var, hansı yerinə yetirilib? Biz torpaqlarımızı işğaldan azad edərək, bayrağımızı Xankəndindən asmalıyıq. Burda kimin nə deməsindən heç nə asılı deyil. Necə olur ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızda körpələri öldürür, Xocalıda millətimizi qırdılar. O torpaqlar bizim əzəli, dədə-baba torpaqlarımızdır. Düşünürəm ki, beynəlxalq aləmin bizə heç bir köməyi yoxdur, olmayıb, olmayacaq da. Onlar Dağlıq Qarabağdan bir alət kimi istifadə edib, Azərbaycanın var-dövlətini talayırlar. Heç bir beynəlxalq təşkilatın fikri, bəyanatı bizim torpaqlarımızı azad etməyəcək”.

