Ronaldunun yeni övladı doğulacaq? - FOTO

İspaniya yığmasının və Madridin "Real" klubunun ulduzu Kriştianu Ronaldu yeni sevgilisi Corcina Rodrigeslə birlikdə İbisada istirahətdədir.

Milli.Az El Mundo-ya istinadən bildirir ki, C.Rodrigesin hamilə olduğu iddia edilir.

Dünən Kriştianu əkiz övladları Mateo və Yevanı özü ilə gəzintiyə aparıb. Parkda o, Corcina və Yeva ilə birlikdə şəkil çəkdirərək fotonu İnstagram-dakı profilində paylaşıb.

K.Ronaldunun İnstagram-dakı profilinin 106 milyon daimi təqibçisi var.

Bu arada bəlli olub ki, K.Ronaldu 14,5 milyon avronu vergilərdən yayındırmaqda suçlanır.

Ronaldunun İspaniyada vergi qaçaqçılığında suçlanacağı təqdirdə "Real"ı tərk edərək "Pari Sen-Jermen"ə yollanacağı barədə iddiaları isə futbolçu yalanlayıb.

