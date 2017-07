"O, istedadı sayəsində bizim futbolçumuz oldu"

"Atletiko"nun 19 yaşlı müdafiəçisi Teo Ernandes Madridin digər təmsilçisi "Real"a transfer olunub.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, onun təqdimat mərasimində "kral klubu"nun prezidenti Florentino Perez bunları deyib:

"Biz Zidanın rəhbərliyi ilə unikal heyətin möhkəmləndirilməsi üzərində işləyirik. Teo ötən mövsüm Primera və İspaniya Kubokunun tapıntılarından biri olmuşdu. O, istedadı sayəsində və bu formanı digər klubların arasından seçdiyinə görə bizim futbolçumuz oldu. Bunu unutmayacağıq".

Ötən mövsüm icarə əsasında "Alaves"in şərəfini qoruyan Ernandes 32 oyuna 1 qol, 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalmışdı.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.