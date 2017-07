Türkiyəli aktrisa Nur Fettahoğlu Beyrut Beynəlxalq Mükafatlandırma Mərasimində “Ən yaxşı aktrisa” nominasiyasının qalibi olub.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, aktrisa mərasimə xüsusi hazırlıq görüb. Aktrisa gecə üçün türkiyəli dizayner Tuvana Büyükcinar Demirin bahalı daşlarla hazırladığı mavi ziyafət libası seçib. Nur Fəttahoğlu qırmızı xalçanın ən gözqamaşdırıcı ulduzu olub.

Aytən

