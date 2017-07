“Bir iş bitir, o biri başlayır”.

Bu sözləri tanınmış aparıcı Mətanət Əliverdiyeva istirahət planları haqda Metbuat.az-a danışarkən deyib:

“İşlər o qədər çoxdur ki, heç istirahət haqda fikirləşmirəm. Bir müddət sonra da seriallın çəkilişləri başlayacaq, gözümüzü açmağa vaxt yoxdur. Demək olar ki, istirahətə gedə bilməyəcəyəm. Bütün günü işləyirəm. Təki iş olsun”.

Dilarə Zamanova

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.