Canlı yayımlar zamanı müxtəlif hadisələrin şahidi oluruq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə canlı yayım edən qız qardaşı tərəfindən təhqir edilib. Beləki yayım gedə-gedə qardaşı anidən bacısına yaxınlaşaraq, onun saçlarını kəsib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

