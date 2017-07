Almaniyanın 169 illik tarixə malik klubu "Bochum"da baş məşqçi dəyişikliyi reallaşıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, 2-ci Bundesliqada mübarizə aparan komandanın sükanı arxasına İsmail Atalan gətirilib. O, holland mütəxəsis Gertyan Verbeki əvəzləyib. Türk mütəxəssis "Bochum"la 2 illik müqavilə imzalayıb.

Milli.Az

