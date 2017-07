"Aston Villa"nın müdafiəçisi Jordan Amavinin "Sevilya" klubuna transferi baş tutmayıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Əndəlus təmsilçisi 23 yaşlı havbekin tibbi müayinə nəticələrindən narazı qalıb. Qeyd edək ki, bundan öncə tərəflər transferi razılaşdırmışdı.

