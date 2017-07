Şəkər xəstələrinə ŞAD XƏBƏR: Bircə döymə ilə...

Tibb gündən-günə inkişaf edir. Dünyanın nəhəng universitetlərindən olan Massaçut Texnologiya Universiteti və Harvard şəkər xəstələrinə şad xəbər olacaq bir işə imza atıblar.

Milli.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hazırlanmış layihəyə əsasən diabetdən əziyyət çəkənlərə hansısa dərman və həb verməyə ehtiyac olmayacaq. Layihə sadəcə bir döymə üzərindən həyata keçiriləcək. Belə ki, diabetli xəstələrə vurulan döymə şəkərin azalıb yüksəlmə dərəcəsinə görə rəngini dəyişir. Bununla şəkər xəstəliyinin ölümcül bir xəstəlik kimi aradan qaldırılması nəzərdə tutulub.



Həkim Lars Krutak fərqli coğrafi ərazilərdə həyata keçirdiyi səyahətlərində müəyyən xəstəlikləri azaltmaq üçün tətbiq olunan bəzi qəbilə döymələrini kəşf edib. İllər boyu çox elm adamı, tibbi problemləri izləmək üçün bir yol olaraq insan bədənini "toxunula bilən bir ekrana" necə çevirməyi düşünüb. Ancaq bu günə qədər heç kəs belə bir döymə kəşf etməyi düşünməyib. Bu, qan şəkəri səviyyəsinə reaksiya göstərərək rəng dəyişdirən dünyanın ilk həssas döyməsi olacaq. "Dermal Abyss" adı verilən layihə sağlamlıq vəziyyətinə görə dəyişən rənglər sayəsində şəkər xəstəliyini nəzarətdə saxlayacaq. Beləliklə, qanda şəkər yüksəldikdə vacib olan tədbirlər həyata keçirilərək, ölümlə nəticələnməsinin qarşısı alınacaq.



Milli.Az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.