Şouda məşhurlaşan xanım: "Sinəmi kiçildəcəyəm" - FOTO

"Sinəmin ölçüləri böyük olduğundan əziyyət çəkirdim. Söz yox, gənclik illərimdə bununla fəxr edirdim. Hamı sinəmə baxırdı. Lakin indi bir qədər problemlər var".

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, Britaniyanın İTV2 telekanalındakı "Love İsland" realiti-şousunun ulduzu, model Cessika Şeyrs yeni plastik cərrahiyyə əməliyyatına məruz qalaraq sinəsindəki silikon implantatlardan qurtulacağını deyib.

24 yaşlı Cessikanın sözlərinə görə, ağır sinəsi diskomfort yaratdığından artıq onu qürur mənbəyi saymır.

O, şounun iştirakçılarından olan Dom Leverlə münasibətlərinin sərinləşməsi barədə iddiaları da yalanlayıb.

Milli.Az

