İniesta: "İşimizi sıfırdan başlayacağıq"

"Barcelona"nın aparıcı futbolçularından olan Andres İniesta yeni mövsümdən gözləntilərini klubun saytına açıqlayıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, təcrübəli yarımmüdafiəçi bunları deyib:

"Bizim motivasiyamız yüksəkdir. Yenidən meydana dönməyi səbirsizliklə gözləyirik. İşimizi sıfırdan başlayacağıq. Yeni məşqçi ilə yeni titullara can atacağıq. Hər şeyi düzgün etmək lazımdır. Bu, nəticəsini verəcək. "Barcelona" bütün turnirlərdə çempionluq mübarizəsi aparacaq. Bizim üçün ikinci dərəcəli mükafat yoxdur. Sadəcə olaraq bunların bəzisi ən vacib hesab olunur".

Milli.Az

