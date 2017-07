2024 və 2028-ci il Olimpiya Oyunları bu şəhərlərdə keçiriləcək

2024 və 2028-ci il Yay Olimpiya Oyunları Paris və Los-Anceles şəhərlərində keçiriləcək.

Milli.Az oxu.az-a istinadən bildirir ki, belə bir qərar çərşənbə axşamı, iyulun 11-də, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Lozannada keçirdiyi iclasında qəbul olunub.

İclasda Olimpiya Oyunlarından birini (2024 və ya 2028) Parisə, digərini isə Los-Ancelesə verilməsi təklif edilib.

Ardıcıllıq BOK-un sentyabrda Limada (Peru) keçirəcəyi 131-ci sessiyasında müəyyən ediləcək.

Qeyd edək ki, Paris sonuncu dəfə 1924-cü ildə Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi edib.

2020-ci il Yay Olimpiya Oyunları Tokioda keçiriləcək.

Milli.Az

