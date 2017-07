Kraldan məktəbli qızlara ŞAD XƏBƏR - FOTO

Növbəti tədris ilindən Səudiyyə Ərəbistanında dövlət məktəbləri qızlara bədən tərbiyəsi dərslərində iştirak etməyə icazə verəcək.

Publika.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu haqda ölkə Təhsil Nazirliyi bildirib.

Yerli KİV-in yazdığına görə, bu qərar sosial islahatlar çərçivəsində qəbul edilib. Əhalinin mühafizəkar hissəsi qızlar üçün bədən tərbiyəsinin tədrisini ədəb normalarının pozulması kimi qiymətləndirir. Qərb mediasının yazdığına görə, krallığın hökumətini belə addım atmağa artıq çəki və piylənmənin yüksək göstəriciləri vadar edib.

Ömər

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.