İspaniyanın "Barselona" klubunun braziliyalı ulduzu Neymarın sabiq sevgilisi Bruna Marquzin futbolçu ilə münasibətlərinin bitməsinə təəssüflənir.

Milli.Az El Mundo-ya istinadən bildirir ki, 19 yaşlı Brunanın dediyinə görə, münasibətlərin puç olmasına səbəb onların hər ikisinin daim gündəmdə qalmalarıdır: "Təbii, evə qapanıb qalmaq istəmirəm. Amma medianın sürəkli diqqəti də insanır yorur".

Milli.Az

