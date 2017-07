"Real"ın yarımmüdafiəçisi Xames Rodriqes karyerasını "Bavariya"da davam etdirəcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Münhen klubu kolumbiyalı futbolçunu 2 illik icarəyə götürüb. Müddətin sonunda "Bavariya" Xamesi satın almaq hüququna da sahib olacaq.

"Bavariya"nın keçid üçün 15 milyon avro ödəyəcəyi bildirilir.

Qeyd edək ki, "Bavariya" ilə yanaşı, "Mançester Yunayted" də Xames Rodriqesin xidmətində maraqlı idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.