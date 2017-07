Biz dilənçilərə mütləq pul verməliyik?

Hər şeydən əvvəl qeyd edim ki, bu işlə məşğul olanların, daha doğrusu, bir şey istəyənlərin arasında çox imkansız (möhtac) olanlar da, varlılar da var. Milli.Az muselmanlar.com-a istinadən bildirir ki, bunları bir-birindən ayırd etməyimiz o qədər də asan məsələ deyil. Quranda belə bir ayə var:

"İstəyənə qarşı laqeyd rəftar etmə!" (Duha, 93/10)

Odur ki, heç olmasa, xoş bir sözlə istəyən şəxsin könlünü almaq lazımdır. Təbii ki, ona imkan daxilində bir şey vermək də yuxarıdakı ayəyə əsasən bir öhdəlik kimi görünür.

Milli.Az

