Müğənni Tarkan Harbiyedə ardıcıl altıncı konsertini verib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı konsert zamanı çıxılmaz vəziyyətdə qalıb.

Belə ki, səhnədə "O sevişmeler" mahnısını oxuyan Tarkan sözləri unudub.

Tamaşaçılar arasında mahnının sözlərini yazan Ümid Sayına üzünü tutan sənətçi ondan və hərkəsdən üzr istəyib.

Milli.Az

