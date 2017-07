MTV telekanalındakı "Love İsland" realiti-şousunun ulduzu Tayni-Leksi Klerson Türkiyənin Bodrum kurortunda istirahət edir.

Milli.Az AHT-yə istinadən bildirir ki, model çimərlikdə olarkən reportyorların kameralarından yayına bilməyib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.