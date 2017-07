Bakı. 12 iyul. REPORT.AZ/ Xəbər verdiyimiz kimi, futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının qalibi olan “Qarabağ” komandası ilə Gürcüstan çempionu “Samtredia”nı qəbul edib.

"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma 5:0 Ağdam təmsilçisinin böyük üstünlüyü ilə başa çatıb.

Gərgin qarşılaşmanın maraqlı anlarını təqdim edirik.







































