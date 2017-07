Salyan rayonunda mühafizə polisinin keçmiş rəisi dünyasını dəyişib.

Publika.az xəbər verir ki, 2006-cı ildən təqaüddə olan Salyan Rayon Mühafizə Polisinin rəisi, polkovnik-leytenant Elman Aslan oğlu Qəhrəmanov 69 yaşında vəfat edib.

Qeyd edək ki, Elman Qəhrəmanov 1976-2006-cı illərdə Salyan Rayon Mühafizə Polisinin rəisi vəzifəsində işləyib. (report)

