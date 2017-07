“Yutub”un YENİ KRALI - Bu videonu 3 milyarda yaxın adam izlədi - VİDEO

Cənubi koreyalı müğənni PSY-nin “Gangnam Style” adlı mahnısına məxsus 5 illik rekord qırılıb.

Publika.az xəbər verir ki, “Yutub”da ən çox izlənən video ünvanı dəyişib. Belə ki, “Yutub”un yeni lideri Wiz Khalifadır. ABŞ-lı repçinin yeni mahnısı bütün rekordları alt-üst edib.

Khalifanın “See You Again” adlı videosuna 2.897.570.536 dəfə baxılıb.

Castin Biberin “Sorry” adlı klipi 3-cü sıradadır.

“See You Again” mahnısı 2015-ci ildə “Fast and the Furious” (Sürətli və hirsli) filminin ulduzu Paul Walkerin xatirəsinə yayımlanmıştı.

