Daha bir rusiyalı hərbi müşavir öldü - Suriyada

Suriyada rusiyalı hərbi müşavir həlak olub

Suriyada rusiyalı hərbi müşavir Nikolay Afanasov həlak olub.

APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında deyilir.

“Hökumət qoşunlarının Hama əyalətindəki şəhərciyinin silahlılar tərəfindən minaatanlardan atəşə tutulması nəticəsində rusiyalı hərbi müşavir kapitan Nikolay Afanasov həlak olub”, - deyə məlumatda bildirilir.

Nikolay Afanasov, Suriya ordusunun şəxsi heyətinə təlim keçirmiş. Onun ölümündən sonra mükafata təqdim edildiyi bildirilir.

