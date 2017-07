Bakıda baş vermiş yol qəzasında BŞBDYPİ-nin şöbə rəisi ağır xəsarət alıb

Bakı. 12 iyul. REPORT.AZ/ Bakıda yol qəzası baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə aeroport yolunda qeydə alınıb.

Belə ki, "Range Rover" markalı avtomobil yol arakəsmələrini təmizləyən "KamAZ" su maşınına çırpılıb. Hadisə nəticəsində avtomobil deformasiyaya uğrayıb və sürücü nəqliyyat vasitəsində sıxılmış vəziyyətdə qalıb.

Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib. FHN əməkdaşları deformasiyaya uğramış avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalmış sürücünü nəqliyyat vasitəsindən çıxarıblar.

Qeyd edək ki, sürücü Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BŞBDYPİ) şöbə rəisi, 31 yaşlı polis kapitanı Cabir Firdovsi oğlu Hüseynovdur. O, qəza zamanı ağır xəsarət alıb. Yaralı 3 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib

Hadisə ilə əlaqədar ərazidə tıxac yaranıb. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.