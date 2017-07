Bakıda aeroport yolunda xəsarətlə nəticələnən qəza baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, “Range Rover” markalı avtomobil yoldakı dəmir arakəsmələri yuyan “Azəryolservis” MMC-yə məxsus “KamAZ” markalı texniki xidmət maşınına arxadan çırpılıb. FHN xilasediciləri minik avtomobilində sıxılmış vəziyyətdə qalmış sürücünü çıxarıb, aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (apa)

