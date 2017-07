Rusiyalı hərbi müşavir Suriyada həlak oldu

Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi hərbi müşavir Nikolay Afanasovun Suriyada silahlıların minaatandan açdığı atəş nəticəsində həlak olması barədə məlumat yayıb.

Publika.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, Həma vilayətində silahlıların Suriya hökumət qüvvələrini gözlənilmədən minaatandan atəşə tutması nəticəsində rusiyalı hərbi müşavir, kapitan Nikolay Afanasov həlak olub. Qeyd olunur ki, Afanasov Suriyanın quru qoşunlarının şəxsi heyətinin təlimi ilə məşğul olurmuş. O, ölümündən sonra dövlət mükafatı ilə təltif edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.