Bakı. 12 iyul. REPORT.AZ/ Gürcüstanın eks-prezidenti, Odessa vilayətinin sabiq qubernatoru Mixail Saakaşvili bəyan edib ki, Ukrayna vətəndaşlığından məhrum edilməsindən qorxmur.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə o, "Rustavi 2" teleşirkətinin efirində bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.