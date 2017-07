6 yaşında 5 milyonluq sərvət sahibi olan gənc rəssam - FOTOLAR

Hazırda 14 yaşı olmasına rəğmən, dünyanın ən bacarıqlı insanları sırasına daxil olan ingilis Kieron Vilyamsonun adı modern rəsmin atası Monetlə birgə çəkilir.

“Təəssürat”, “Gün doğuşu”, “Gəzinti” kimi əsərlərin müəllifi olan bu yaradıcı gənc ilk sərgisini 6 yaşında ikən açıb.

İngiltərənin Norflok şəhərində ailəsi ilə birlikdə yaşayan rəssam açdığı sərgilərdə 32000 manatdan 13200 manata qədər pul qazanır.

Rəsm çəkməyə aşiq olan Kieron əldə etdiyi uğurlarında ailəsinin böyük payı olduğunu deyir.

Publika.az gənc rəssamın əsərlərindən bir neçəsini təqdim edir:

Zümrüd

