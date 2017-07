Gürcüstanın sabiq prezidenti, Ukraynanın Odessa vilayətinin keçmiş qubernatoru Mixail Saakaşvili Ukrayna vətəndaşlığından məhrum olunmaqdan qorxmadığını bəyan edib. APA-nın xəbərinə görə, Saakaşvili bunu “Rustavi-2” telekanalının efirində deyib.

“Ukrayna vətəndaşlığından məhrum olunma məsələsinə gəlincə, bu fantaziya sahəsinə aiddir. Onlarda siyasi resurs yoxdur, bundan başqa, mən bundan qorxmuram”, - deyə Saakaşvili bildirib.

