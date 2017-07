Bakıda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə Qaradağ rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, 1999-cu il təvəllüdlü Hüseynov Murad Hidayət oğlu Lökbatan qəsəbəsi V.Əsgərov küçəsində yaşadığı ünvanda bıçaqlanıb. O, ağır xəsarət alaraq 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib.

Faktla bağlı Qaradağ Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

