Bakı. 12 iyul. REPORT.AZ/ Bakıda yanğın hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Nəsimi rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi 102 ünvanında yerləşən "Neptun" marketdə yanğın olub. Alovun söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin üç texnikası və canlı qüvvəsi cəlb edilib və yanğının yuxarı mərtəbələrə keçməsinin qarşısı alınıb.

Qeyd edək ki, hadisə ilə əlaqədar binanın ikinci və üçüncü mərtəbəsində yaşayan sakinlər təxliyə edilib.

























You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.