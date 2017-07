Bakı. 12 iyul. REPORT.AZ/ Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin Mardin və Hakkari vilayətlərinə endiryidi zərbələr nəticəsində PKK-nın 11 terrorçusunu məhv edilib.

"Report"un "Anadolu" agentliyə istinadən xəbərinə görə, bu barədə Türkiyə Hərbi Qüvvələrinin Baş Qərargahı məlumat yayıb.



