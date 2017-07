Müğənni İbrahim Tatlısesin oğlu İdo Tatlıses yenə sevgi macəraları ilə gündəmə gəlib.

Axşam.az-ın Türkiyə mətbuatına istinadən məlumatına görə, yazda adı aktrisa Hilal Altınbilek, son olaraq isə sosial şəbəkə gözəli Ceylan Çapa ilə hallanan İdonun indi də aktrisa Çakıl Onatlı eşq yaşayır.

Çakıl İdonun qucağında yatdığı fotonu sosial media hesabında yerləşdirib.

