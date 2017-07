Koalisiya Əl Bağdadinin öldürüldüyünü təsdiqləmir

İŞİD terror qruplaşması ilə mübarizə üzrə beynəlxalq koalisiya qruplaşmanın lideri Əbu Bəkr Əl Bağdadinin öldürüldüyünü təsdiqləyə bilmir. APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə əməliyyat komandanı general Stiven Taunsend bildirib.

“Əl Bağdadinin öldürülməsini mən nə təsdiq, nə də təkzib edə bilirəm”, - deyə general bildirib.

Ötən gün İŞİD terror təşkilatı Əbu Bəkr Əl Bağdadinin öldüyünü bəyan edib.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl İran mətbuatı əl-Bağdadinin ölüm faktını təsdiqləyən şəkillər yayıb. Ötən ayın ortalarında isə Rusiya Müdafiə Nazirliyi Əl Bağdadi və daha 300 döyüşçünün Suriyada aviazərbələr nəticəsində öldürüldüyünü iddia edib.

