90-cı illərin tanınmış uıduzu Maşa Rasputinanın yeni fotoları yayılıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, hazırda 51 yaşlı olan Maşanın kökəlməsi və başına parix taxması diqqət çəkib.

Çoxları onun gözəlliyini qoruyub saxlasa da, dodaqlarını şişirtməsi kimi estetik emeliyyat etdirməsini bəyənmədiklərini deyiblər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.