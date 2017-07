Hollivud ulduzu Culianna Haf xokkey ustası Bruks Laik ilə ailə qurub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, cütlüyün toyu göl kənarında keçirilib. Culianna ilə Bruks 200 nəfər qonağın qarşısında bir-birlərinə "ölüm ayıranadək hə" deyiblər.

Cütlük nikah mərasimindən sonra yaxtaya əyləşərək göl səyahətinə çıxıb.

Milli.Az

