Müğənni Keti Perri bir qrup rəfiqəsi ilə istirahətə yollanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, müğənni qayalara dırmanarkən paparassilərin kamerasına tuş gəlib. Əvvəlcə görüntüləndiyindən duyuq düşməyən Perri daha sonra obyektivlərə gülümsəməyə başlayıb.

O, jurnalistlərə əhəmiyyət vermədən dənizə girib.

Perri rəngarəng bikinisi ilə diqqət çəkib.

Milli.Az

