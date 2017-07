Haqladıq, 2-ni də qabaqladıq - UEFA ƏMSALLAR CƏDVƏLİ

Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyun gününün ardından UEFA-nın əmsallar cədvəlində dəyişikliklər olub. Fanat.Az xəbər verir ki, “Qarabağ” - “Samtredia” ( 5:0) görüşünün nəticəsi Azərbaycanın irəliləməsini şərtləndirib.

Ağdamlıların zəfəri hesabına qazanılan 0,250 mövsümlük əmsalımızı 1,250-yə yüksəldib.

Beləliklə, son 5 ilin nəticələrinə əsasən hesablanan əmsalımız 16,000-a çatıb və cədvəldə bizdən öndə olan iki ölkəni - Bolqarıstanla Belarusu haqlamışıq. Üç ölkənin əmsalı eyni olduğu üçün əlavə göstəricilər nəzərə alınıb. Hesablamalara əsasən hər iki ölkəni qabaqlayan Azərbaycan 23-dən 21-ci pilləyə qalxıb.

55 ölkə arasında 20-ci olan İsraili geridə buraxmaq isə asan missiyaya bənzəmir. Yəhudilərdən 1,125 əmsal geridəyik.

Fanat.Az

