“Bizə beh yollayıblar”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni banklardan birinin filalında görünən Təranə Qumral deyib:

“Səhər saatlarından bankdayam. Şükür Allaha ki, kredit problemimiz yoxdur. Bizə Moskvadan beh yollayıblar, onu almağa gəlmişəm”.

Dilarə Zamanova / Metbuat.az



