Qara Qarayev: "Cavab matçı daha ağır olacaq"

"Samtredia" ilə oyundan sonra "Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Qara Qarayev sualları cavablandırıb.

Milli.Az apasport.az-a istinadən müsahibəni təqdim edir:

- Oyunla bağlı qeyd etmək istədiyiniz məqam varmı?

- Yaxşı hazırlaşmışdıq. İlk oyunda yaxşı nəticə qazanmaq istəyirdik. Nəhayət yekunda buna nail olduq. Amma bizi səfərdə rahat oyunun gözlədiyini düşünmürəm. Rəqib daha sərt, aqressiv oynayacaq. Bir sözlə, cavab matçı daha ağır olacaq.



- Rəqib ilk dəqiqələrdən kobud oynayır, pressinq edirdi. Bunu sizi təxribata çəkmək üçün edirdi, yoxsa oyun üslubları belədi?

- Bizi yaxşı analiz etmişdilər. Çünki texnikalı oyunçularımızla təkbətək oynayırdılar. Qollar oyunumuzu yaxşılaşdırdı. Bizim də çatışmazlıqlarımız var. Amma hər dəfə qol vurduqca, rəqib bir az da həvəsdən düşürdü. Bu isə xeyrimizə işləyirdi. Rəqibin heyətində xarakterli futbolçular çox idi. Əsas da yarımmüdafiə xəttində yer alanlar qışqırıb-bağırırdılar, məğlub olmaq istəmirdilər. Bu cür oynamaları da xarakterli olmaqlarından irəli gəlirdi. Yəni ordakı oyuna daha ciddi hazırlaşmalıyıq.



- Yeni transferlər özlərini necə göstərdi?

- Düşünürəm ki, onlar komandamıza tez bir zamanda adaptasiya olacaq və qarşıdakı oyunlarda daha yaxşı kömək edəcəklər. Hər biri indiyə qədər çıxış etdikləri liqalarda sözünü demiş futbolçulardı. Uqurlu karyeralarını burda davam etdirmək istəyirlər.



- Hazırlıq zamanı keçirdiyiniz yoxlama oyunları və nəticələr rəsmi matçöncəsi bir qədər narahatlıq yaratmışdı. Böyükhesablı nəticə qeydə alınsa da, həqiqətən də çatışmazlıqlar az deyildi...

- Razıyam, çatışmazlıqlar var. Bunda itkilərimizin də təsiri danılmazdı. Almeydanın yoxluğu, Dani Kintananın hələ də sıraya dönməməsi oyunumuza mənfi təsir edən məqamlardandı. Yoxlama oyunları haqda isə çox danışmaq istəmirəm. Çünki biz nadir hallarda hazırlıq matçlarında yaxşı nəticə qazanmışıq. Amma uğuru həmin məğlubiyyətlərdə tapmışıq. Bu oyunların atmosferi, azarkeşlər önünə çıxmağımız fərqli şəkildə oynamağımıza gətirib çıxarır.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.